Глава ВОЗ назвал нынешнюю стадию пандемии "очень опасной"

Тедрос Аданом Гебрейесус вновь отметил необходимость справедливого распределения вакцин

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус оценил нынешний уровень распространения коронавирусной инфекции в мире, отметив фазу прогресса.

"Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остается в очень опасной фазе", - цитирует главу ВОЗ ТАСС.

По словам Гебрейесуса, необходимо оказывать поддержку странам в справедливом распределении вакцин, а также индивидуальных защитных средств и тестов.

Как подчеркнул руководитель организации, не имеющие доступа к достаточным поставкам государства сегодня сталкиваются с волнами госпитализации и смертности.

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