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Глава ВОЗ назвал нынешнюю стадию пандемии "очень опасной"

21:49
  • вторник
  • 06 июля 2021

Тедрос Аданом Гебрейесус вновь отметил необходимость справедливого распределения вакцин

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус оценил нынешний уровень распространения коронавирусной инфекции в мире, отметив фазу прогресса.

"Хотя мы достигаем прогресса в контроле над пандемией, она остается в очень опасной фазе", - цитирует главу ВОЗ ТАСС.

По словам Гебрейесуса, необходимо оказывать поддержку странам в справедливом распределении вакцин, а также индивидуальных защитных средств и тестов.

Как подчеркнул руководитель организации, не имеющие доступа к достаточным поставкам государства сегодня сталкиваются с волнами госпитализации и смертности.

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