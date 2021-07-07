На месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли первые тела погибших

Их число уточняется

Спасатели продолжают работать на месте крушения самолета Ан-26 в Камчатском крае. Обнаружены тела первых погибших, их начали извлекать из воды.

"Первые тела начинают доставать (из воды). В режиме реального времени. По количеству (погибших) - ситуация все время меняется", - сообщил ТАСС глава региона Владимир Солодов.

На месте ЧП работают судмедэксперты. Тела жертв транспортируют в поселок Палана, там пройдет опознание. По данным СМИ, черный ящик Ан-26 до сих пор не обнаружен.

Рассматриваются три версии трагедии - плохие погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилотирования. На Камчатке в связи с авиакатастрофой объявлен трехдневный траур. Для родственников организована горячая линия и телефон доверия.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

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