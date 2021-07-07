Четвертую волну коронавируса признали неизбежной

Она может случиться уже осенью

Еще одна, четвертая волна коронавируса ожидает Европу, уверен профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала. По его словам, хоть новая вспышка и неизбежна, она будет мягче предыдущих.

Иммунолог отметил, что в настоящее время число заболевших резко увеличивается из-за нового штамма "дельта" и "дельта плюс", против которых существующие вакцины дают меньший эффект.

"Возвращение эпидемии может произойти очень быстро. Во Франции, например, число выявляемых ежедневно новых случаев заболевания перестало снижаться и снова немного возросло. Оно составляло 28 июня 509, но 3 июля уже снова было на уровне 3 тысяч", - подчеркнул доктор.

Он предположил, что четвертая волна с большой вероятностью может начаться осенью, передает РИА Новости.

"В конечном итоге мы достигнем хорошего уровня коллективного иммунитета в Европе, даже при условии, что слишком быстрая отмена защитных мер отбросит нас обратно. […] Мы приближаемся к ситуации, сопоставимой с ситуацией с гриппом, когда каждый год проводится ревакцинация". Можно ожидать четвертую волну коронавируса, "но гораздо менее сильную, чем предыдущие", - добавил специалист.

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