День Ивана Купалы или Рождество Иоанна Предтечи: что мы празднуем 7 июля

В народном сознании эти праздники слились

7 июля верующие отмечают Рождество Иоанна Предтечи, этот праздник в народе также отмечают как День Ивана Купалы. Многие неправильно представляют, в чем их отличие.

До прихода христианства ко дню летнего солнцестояния у славян был день, посвященный древнему языческому богу Купале. Ночью люди надевали на голову венки из цветов, водили хороводы, прыгали через костер и сжигали чучело, которое символизировало солнце.

С принятием христианства празднование Рождества Иоанна Предтечи наслоилось на славянский языческий праздник. Однако между ними нет никакой связи, рассказал РИА Новости церковный публицист Максим Первозванский.

"Существует праздник Рождества Иоанна Предтечи, верующие отмечают именно его. Но языческие традиции Ивана Купалы как были, так и живут своей жизнью. Они никак не наполняются христианским содержанием", – отметил он.

По словам публициста, "большинство языческих праздников – это выпускание на волю страстей". "На это время уничтожались все общепринятые нормы морали", - сказал он.

Между тем Рождество Иоанна Предтечи – один из "великих" праздников Церкви. Еще до рождения Иисуса Христа Бог дарует ребенка пожилым Захарию и Елисавете, которые уже не ожидали этой радости. Впоследствии он станет Иоанном Крестителем (или Предтечей).

"В этом празднике всякий верующий человек находит для себя утешение и радость в том, что Бог может нарушать законы этого мира из любви к человеку", - рассказал РИА Новости председатель Информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.

Традиционно в этот день православные христиане проводят в храмах, слушая праздничные богослужения.

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