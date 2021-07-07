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Россия готова использовать свою военную базу из-за ситуации в Афганистане

08:46
  • среда
  • 07 июля 2021

Ситуация в Афганистане стремительно ухудшается

Россия готова использовать свою военную базу в Таджикистане для обеспечения безопасности своих союзников ОДКБ в связи с ситуацией в Афганистане. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе, в контексте поспешного вывода американских и натовских войск", - сказал Лавров.

По его словам, США за время своего присутствия в Афганистане так и не удалось добиться значимых результатов в вопросе стабилизации там ситуации. Представители ОДКБ уже посетили таджикско-афганскую границу.

"Мы будем делать, все, в том числе, используя возможности нашей военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников", - заверил Лавров. Его слова приводит "Интерфакс".

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