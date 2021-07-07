Не будет отдыха даже ночью: москвичей предупредили о возвращении жары

Температура воздуха вновь превысит 30 градусов

Грядущее потепление принесет с собой в Москву жару, от которой не будет отдыха даже по ночам, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в ночное время температура воздуха будет колебаться в пределах 17-24 градусов, что может негативно повлиять на самочувствие и вызвать тепловой стресс.

"Волна тепла, очень жаркая погода, наступает с 8 июля. Выпущено шторм-предупреждение, так как эта погода является опасной. Ночные температуры тоже будут высокими: 8 июля мы прогнозируем ночью плюс 15-17 градусов, дальше температура будет от 16 до 20 градусов тепла, а к воскресенью — уже до плюс 24 градусов. Это будет, что называется, тепловой стресс, потому что человек не сможет без кондиционера отдохнуть, отойти от жары", - заявил синоптик.

Он подчеркнул, что жара в столице будет нарастать постепенно. 8 июля днем ожидается +29-31 градус, 9 июля - +30-32 градуса, 10, 11 июля — +28-33 градуса, 12 июля — +29-34 градуса, передает ТАСС.

При этом с воскресенья температура воздуха на 7 градусов превысит норму. Антициклон, определяющий в Москве жаркую погоду, задержится надолго, добавил Вильфанд.

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