Пьяный житель Подмосковья убил полицейского за замечание

Убийство произошло на детской площадке

В Подмосковье пьяный мужчина убил полицейского после того, как тот сделал ему замечание. Инцидент произошел в Щелкове.

Как рассказали в подмосковном Следственном комитете, сотрудник полиции в штатской одежде возвращался домой после службы и заметил мужчину, выпивающего на детской площадке. Он сделал ему замечание, после чего тот нанес полицейскому два ножевых ранения в грудь.

Сотрудника полиции госпитализировали, позднее он скончался в больнице.

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