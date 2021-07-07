"Самое лучшее время в моей жизни": Лопес о воссоединении с Аффлеком

Актер и певица проводят много времени вместе

Дженнифер Лопес впервые после воссоединения с Беном Аффлеком публично рассказала о своих чувствах. Звезда призналась, что чувствует себя невероятно счастливой.

После того, как Бен Аффлек и Дженнифер Лопес воссоединились спустя 17 лет после расставания, многие поклонники звезд со скепсисом отнеслись к этому. Однако уже сейчас заметно, что влюбленные наслаждаются компанией друг друга. В этом призналась и сама Лопес. Певица заявила, что давно не ощущала подобных эмоций, передает "СтарХит".

"Я очень счастлива. Люди спрашивают: "Как ты? Что происходит? Ты в порядке?". Но я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас. Я обожаю всю любовь, что сейчас встречается на моем пути, все добрые пожелания. И я просто хочу, чтобы все знали: сейчас самое лучшее время в моей жизни", - заявила Лопес.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались 17 лет назад. Тогда они практически стали мужем и женой, но отменили свадьбу за день до назначенной даты. Актер и певица снова сблизились после того, как Лопес рассталась со своим женихом бейсболистом Алексом Родригесом.

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