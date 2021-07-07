Шесть погибших: подробности крупного пожара под Смоленском

Следственный комитет возбудил уголовное дело

Шесть человек, среди них пятеро детей, погибли при пожаре в частном доме под Смоленском. Огонь вспыхнул рано утром, когда жильцы ещё спали, сообщает "ТВ Центр".

Самому младшему ребёнку было четыре месяца, старшему - 12 лет. Уточняется, что все они - из разных семей, которые считались благополучными. Находились у своей пожилой родственницы.

По предварительным данным, возгорание началось в пристройке. Пламя охватило площадь в 80 квадратных метров. Среди версий причины ЧП - несоблюдение техники безопасности, неисправность проводки и электрооборудования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram