На Камчатке продолжаются поисковые работы на месте авиакатастрофы

В регионе - трехдневный траур

Камчатские спасатели с наступлением утра возобновили поисковые работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-26. Уже найдены тела 19 погибших - об этом сообщили в экстренных службах. В крае объявлен трехдневный траур. Следователи рассматривают три версии трагедии, в том числе техническую неисправность. Однако подробный осмотр самолет проходил всего за неделю до крушения.

Обломки фюзеляжа и личные вещи пассажиров. Это съемки с места трагедии. К поискам привлекли водолазов. Первые тела погибших обнаружили в воде только в два часа дня по местному времени. Операцию приходилось приостанавливать из-за неблагоприятных погодных условий - на море сильный ветер, волны.

На борту Ан-26 находились 28 человек, в том числе семилетняя девочка, шестеро членов экипажа. На авиалайнере была и глава администрации Паланы Ольга Мохирева. Самолет следовал рейсом Петропавловск-Камчатский – Палана. Вылетел из аэропорта Елизово днем - по графику. Расчетное время в пути – около двух часов. За 10 минут до приземления перестал выходить на связь. При этом сигналов бедствия диспетчеры не получали. Огромный черный след на скале - первое, что увидели с воздуха сотрудники МЧС, которые вылетели на поиски лайнера. По предварительным данным, самолёт врезался в скалу и упал в Охотское море. В поселке Палана практически у каждого кто-то из знакомых летел этим бортом.

С родственниками работают психологи. А камчатская авиакомпания взяла на себя все расходы по перелету родных на место крушения. Власти регина сообщили, что за погибших пассажиров выплатят по 3,5 миллиона рублей.

В Петропавловске-Камчатском сегодня тоже несут цветы и зажигают свечи в память о погибших. Люди организовали стихийный мемориал на ступенях стелы "Город воинской славы".

В регионе приспущены флаги. На Камчатке объявлен трехдневный траур - с 7 по 9 июля.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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