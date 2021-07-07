В регионах вводят экстренные меры из-за коронавируса

Для победы над вирусом важна массовая вакцинация

В Москве больше 20 подростов уже получили первый компонент вакцины "Спутник V" в ходе испытаний. Все дети чувствуют себя хорошо, за их состоянием следят врачи. Об этом сегодня заявили столичные власти. Тем временем, Роспотребнадзор изменил правила въезда для граждан, возвращающихся из-за границы.

Новые правила для тех, кто возвращается из-за границы. Сдавать тест - и только один - нужно, если не болел ковидом в последние полгода. Или не прошел полный курс вакцинации. Ведь прививка, говорят специалисты, не просто защищает человека от болезни. Сильно снижает риск того, что он может стать ее пассивным переносчиком.

Именно поэтому в столичные кафе и рестораны теперь можно попасть только при наличии QR-кода. Но многие правила до сих пор предпочитают игнорировать.

Сделать прививку все желающие сейчас могут быстро и в комфортных условиях. В том числе и повторно. В Москве, например, уже открыт 21 центр для ревакцинации. А в подмосковном Одинцово прививочный пункт организовали прямо на городском стадионе.

В центре Магадана теперь без выходных работают мобильные прививочные пункты. Число желающих сделать прививку от ковида за последние дни резко выросло. В тройке регионов-лидеров и Кузбасс.

В 27 регионах ввели вынужденные меры, сделав вакцинацию обязательной для ряда категорий граждан. Но это, говорят эксперты, единственный путь. Да, прививка не всегда защищает от болезни. Но сильно облегчает ее течение. И это - наглядный пример.

Временный госпиталь в одном из крупных столичных торговых центров. Медики работали здесь в начале пандемии. Теперь, после резкого скачка заболеваемости, пришлось вновь разворачивать дополнительные больничные койки. Число пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии, увеличивается каждый день.

А ведь следующий штамм ковида, по всей вероятности, будет еще более агрессивным и опасным. Поэтому останавливать пандемию нужно сейчас. И вакцина по-прежнему единственный способ.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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