Путин назвал киберпреступность общим вызовом для стран Европы

Президент обратился к участникам конференции руководителей прокуратур европейских государств

В Санкт-Петербурге в среду открылась конференция руководителей прокуратур европейских государств, она продлится до 9 июля. Приветственное слово участникам мероприятия направил Владимир Путин. Российский лидер отметил - несмотря на различие полномочий в разных странах, ведомства неизменно играют ключевую роль в обеспечении верховенства закона и отстаивают интересы общества, передает "ТВ Центр".

"Человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и обязанностью государства является обеспечить действенные механизмы для их беспрепятственной реализации. В полной мере это касается социальных прав граждан, в том числе право на доступную качественную медпомощь. Это особенно актуально в связи с эпидемией коронавируса. Самого серьезного внимания заслуживают и другие вопросы вашей повестки. Среди них - соблюдение норм и требований экологической безопасности, борьба с киберпреступлениями, противодействие незаконной миграции. Для всех европейских стран это общие вызовы, и от того, насколько эффективно мы сможем на них ответить, во многом зависит порядок в обществе, устойчивое развитие государств, всего континента", - отметил Путин.

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