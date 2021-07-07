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Почему российская делегация покинула заседание ПАСЕ, хлопнув дверью

11:51
  • среда
  • 07 июля 2021

Об этом рассказал Петр Толстой

Двойные стандарты в действии. Скандалом обернулось заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы в Вене. Резолюции против Минска и Москвы депутаты приняли меньшинством голосов. После официального протеста в связи с нарушением регламента российская делегация покинула зал заседаний.
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Нынешний состав ПАСЕ – это 323 депутата национальных парламентов. И столько же заместителей. При любом раскладе 120 – это не две трети. Однако обличительную речь Петра Толстого евродепутаты прослушали, уткнувшись в телефоны.

"Мы не хотим конфронтации, мы хотим диалога. Но диалога в таком режиме – с нарушением регламента – не будет. Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем", - заявил зампредседателя Государственной думы России, зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой.

Пётр Толстой покидает зал заседаний. Вслед за ним от видеотрансляции отключаются и остальные члены российской делегации. Комментируя произошедшее, зампредседателя ПАСЕ напоминает: всё это уже было – в июле 18-го, при обсуждении антироссийских резолюций:

"Это уже не первый подобный прецедент: в прошлый раз грубое нарушение регламента допустил бывший глава Ассамблеи, представитель другой "дружественной" страны Георгий Церетели. Тогда мы покинули зал заседаний. В этот раз мы также не видим более повода продолжать работу на площадке, грубо пренебрегающей общепринятыми правилами и здравым смыслом. О чем жалею – хлопнул дверью, выходя из зала".

Хлопнуть дверью Парламентской ассамблеи можно и по причине другой несправедливости – на это тоже неоднократно указывали в Москве. Взносы в организацию со стороны нашей страны непропорционально высоки по сравнению с государствами-русофобами. Например, в десять раз выше, чем со стороны Чехии и Украины. Но платить за "антироссийскую музыку" должны, по их мнению, другие.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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