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В Ростовской области найдено массовое захоронение жертв фашистов

11:49
  • среда
  • 07 июля 2021

Начаты раскопки

Страшные находки - в Ростовской области. В городе Сальск начали раскопки массовых захоронений. Во время Великой Отечественной войны там от рук нацистов погибли тысячи мирных граждан. Сейчас удалось обнаружить порядка 30 расстрельных ям на площади более трёх гектаров. По предварительным оценкам специалистов, поисковые работы займут несколько лет.
Рассекречены документы о зверствах нацистов на Брянщине

Медленно и очень аккуратно, участники поисковых отрядов Ростовской области снимают слой за слоем земли. Первые находки обнаружили примерно в трех метрах от поверхности. Страшные находки.

Дни с августа 42-го по январь 43-го, когда Сальск находился под немецкой оккупацией, стали самыми страшными в истории этого небольшого города в Ростовской области. Из 12 тысяч жителей три тысячи погибли от рук фашистов. Большинство были расстреляны в глиняном карьере местного кирпичного завода.

"Жуткие истории, когда вырывали просто из семьи детей, женщин. Из семей командиров, коммунистов. И просто тащили, и они пропадали в бесследном направлении", - рассказал руководитель поискового объединения "Миус фронт" Андрей Кудряков.

Поисковые работы в Сальске в рамках всероссийской акции "Без срока давности" начались еще в апреле. А на днях ФСБ рассекретила документы по событиям, которые происходили в городе во время оккупации. Эти данные позволили сузить территорию поиска и узнать подробности:

"Люди, жёлтые и опухшие от систематического недоедания, они должны были ежедневно с утра и до ночи выполнять тяжёлые и опасные работы. В ледяные зимние месяцы люди проводили ночи под холодными каменными сводами. Многие умерли от холода, недоедания, болезней. На глазах у всех немцы убивали военнопленных, которые от истощения не были в состоянии двигаться".

Фашисты заставляли жителей Сальска работать на кирпичном заводе и других предприятиях в жутких условиях. Вся продукция шла на сооружение укрепрайонов и эшелонами в Германию. Больных и немощных расстреливали. Как и коммунистов, красноармейцев и членов их семей. Тех, кто не умер сразу, добивали ножами и прикладами. А затем сбрасывали в ямы. По словам очевидцев, ежедневно на карьер машины приводили сотни людей. В январе 43-го здесь были расстреляны два цыганских табора - более 100 человек. По предварительным оценкам, на территории в три гектара может находится до 30 захоронений. Поисковые работы займут не один год.

После экспертизы ДНК начнутся и поиски родственников погибших. Благодаря архивным документам, удалось составить карту расстрельных захоронений Ростовской области. Определены как минимум 45 таких точек. По примерным подсчетам, во время оккупации были замучены и погибли более 182 тысяч человек. Найти и с почестями перезахоронить их - работа без срока давности.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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Поисовики на месте захоронений
Поисовики на месте захоронений
Поисовики на месте захоронений
Поисовики на месте захоронений
Поисовики на месте захоронений
Поисовики на месте захоронений
Поисовики на месте захоронений
Поисовики на месте захоронений
Поисовики на месте захоронений
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