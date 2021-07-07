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Партия пенсионеров подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

11:53
  • среда
  • 07 июля 2021

Выборы пройдут в сентябре

В среду "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - предоставила в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатов на выборы в Государственную Думу. Они будут проходить в течение трех дней - с 17 по 19 сентября, напоминает "ТВ Центр".

В партийных списках - больше 500 претендентов. И они представляют практически все российские регионы. Кроме того, у всех кандидатов есть профессиональное образование, опыт работы по специальности и активная жизненная позиция.

"Основная цель - это представлять и защищать интересы старшего поколения. Поэтому партия разработала в течении последних 5 лет очень взвешенную, продуманную, конструктивную программу наших действий. И главной целью будут вопросы, связанные с улучшением социального пенсионного законодательства", - рассказал председатель ЦС партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Бураков.

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Партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"
Партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"
Партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"
Партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"
Партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" проходит регистрацию к предстоящим выборам депутатов Госдуму
Партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" проходит регистрацию к предстоящим выборам депутатов Госдуму
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