Партия пенсионеров подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

Выборы пройдут в сентябре

В среду "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - предоставила в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатов на выборы в Государственную Думу. Они будут проходить в течение трех дней - с 17 по 19 сентября, напоминает "ТВ Центр".

В партийных списках - больше 500 претендентов. И они представляют практически все российские регионы. Кроме того, у всех кандидатов есть профессиональное образование, опыт работы по специальности и активная жизненная позиция.

"Основная цель - это представлять и защищать интересы старшего поколения. Поэтому партия разработала в течении последних 5 лет очень взвешенную, продуманную, конструктивную программу наших действий. И главной целью будут вопросы, связанные с улучшением социального пенсионного законодательства", - рассказал председатель ЦС партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Бураков.

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