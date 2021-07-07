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Кубань приходит в себя после удара стихии

11:55
  • среда
  • 07 июля 2021

Специалисты оказывают адресную помощь и ведут аварийно-восстановительные работы

В Краснодарском крае, где прошёл мощный циклон, устраняют последствия удара стихии. Подтопленными после сильнейших ливней остаются дома и десятки приусадебных участков.
Три человека погибли из-за наводнения на Кубани

Обстановка на юге явно не курортная. Размытые набережные, перевернутые скамейки и палатки. Отдыхающие проводят отпуск в отелях. Спасатели продолжают устранять последствия разгула стихии. От воды уже освободили шесть населенных пунктов Туапсинского района. Жители вернулись в свои дома или пока остаются у родственников. В пунктах временного размещения людей нет. Специалисты откачивают воду, распиливают ветки деревьев, убирают и вывозят мусор. Режим ЧС из-за непогоды в Туапсинском, Славянском, Северском районах, в Сочи, Геленджике и Горячем Ключе. Во многих прибрежных городах по-прежнему закрыты пляжи.

Последствия паводков продолжают устранять не только на побережье, но и в других городах Кубани, куда пришла большая вода. 20 домов остаются подтопленными в Славянском и Северском районах, а также в Горячем Ключе. Всем пострадавшим от наводнения жителям региона местные власти обещают выплатить денежные компенсации, а устранить последствия паводков на Кубани рассчитывают в ближайшие дни.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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