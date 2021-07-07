Неизвестный захватил банк и взял заложников в Тюмени

Мужчина угрожает самодельным взрывным устройством
В Тюмени неизвестный мужчина захватил отделение "Сбербанка" и взял заложников.
"Сработала тревожная кнопка в отделении банка на Червишевском тракте. Позднее поступило обращение о захвате внутри банка неизвестным двоих человек", - рассказал агентству "Интерфакс" источник в правоохранительных органах.
По данным РИА Новости, в заложниках оказались три человека.
С захватчиком уже начаты переговоры. Он утверждает, что у него есть самодельное взрывное устройство. Мужчина потребовал выкуп в 15 миллионов рублей.
Жильцы здания, в котором расположено отделение банка, эвакуированы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram