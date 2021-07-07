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Неизвестный захватил банк и взял заложников в Тюмени

09:33
  • среда
  • 07 июля 2021

Мужчина угрожает самодельным взрывным устройством

В Тюмени неизвестный мужчина захватил отделение "Сбербанка" и взял заложников.

"Сработала тревожная кнопка в отделении банка на Червишевском тракте. Позднее поступило обращение о захвате внутри банка неизвестным двоих человек", - рассказал агентству "Интерфакс" источник в правоохранительных органах.

По данным РИА Новости, в заложниках оказались три человека.

С захватчиком уже начаты переговоры. Он утверждает, что у него есть самодельное взрывное устройство. Мужчина потребовал выкуп в 15 миллионов рублей.

Жильцы здания, в котором расположено отделение банка, эвакуированы.

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