"Мне неделя-две осталась": бывшей жене Аршавина нужна срочная операция

Самочувствие Алисы Аршавиной резко ухудшилось
Тяжелобольная Алиса Аршавина призналась, что ее самочувствие резко ухудшилось. Экс-жена Андрея Аршавина заявила, что ей срочно нужно делать операцию, но вместо этого приходится заниматься переездом.
Сейчас Аршавиной приходится спешно съезжать из коттеджа, оформленного на мать Андрея Аршавина, и искать новую жилплощадь – после долгих судебных разбирательств суд встал на сторону официальной владелицы дома. Также семья футболиста требует с Алисы неустойку в размере 2 миллиона рублей.
По словам Аршавиной, стресс, вызванный судебными процессами, усугубил и без того плохое самочувствие. В результате у женщины начали выпадать волосы, посыпались зубы и появились новые проблемы с суставами.
"Сейчас я нуждаюсь в операции, мне, может быть, неделя-две осталась. Я либо погибну, либо у меня будет операция. Но я выбираю вопрос переселения детей, нежели хлопоты о здоровье", — заявила Алиса в эфире шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Алиса Казьмина и Андрей Аршавины были в браке три года. Их связывает общая дочь Есения. У Алисы есть ещё двое детей от бизнесмена Алексея Казьмина. Развелась Аршавина с футболистом, как он сама утверждала, из-за его многочисленных измен..Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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