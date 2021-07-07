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Ракова рассказала о самочувствии подростков после вакцинации от COVID-19

10:04
  • среда
  • 07 июля 2021

Исследования стартовали в понедельник, 5 июля

В Москве стартовали исследования по вакцинации подростков от коронавирусной инфекции. О самочувствии первых добровольцев рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"В понедельник в Москве стартовало клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Перед прививкой участники обязательно проходят тщательное медицинское обследование, которое включает в себя ПЦР-тестирования. Вчера начался процесс первых вакцинаций - 21 человек уже получил первый компонент вакцины, из них 11 - в Детской больнице им. З.А. Башляевой и 10 - в Морозовской детской больнице", - сообщила Ракова.

По ее словам, у двух ребят немного поднялась температура, но в целом все чувствуют себя хорошо.

Заммэра напомнила, что подростков вакцинируют тем же "Спутником V", что и взрослых, но в меньшей дозировке, передает РИА Новости.

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