Сергунина: Более 110 тыс. человек из разных стран мира посетили онлайн-выставку "Город: детали"

Они голосовали за понравившиеся объекты

Посетителями цифровой выставки функциональных дизайн-решений для мегаполисов "Город: детали" стали более 110 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, гости были из самых разных стран, в том числе Германии, США и Швеции.

"Современный формат позволил провести крупное международное событие, несмотря на пандемию. Рады, что к нам присоединились производители из многих стран", - сообщила она.

Посетители экспозиции проголосовали за понравившиеся объекты более десяти тысяч раз. "Те, что набрали больше всего голосов, включат в специальный перечень для профильных служб, который планируется использовать при принятии решений о благоустройстве по программе мэра Москвы "Мой район", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Подавляющее большинство пользователей посетили выставку с помощью смартфонов.

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