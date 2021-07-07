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Ученые подтвердили безопасность и эффективность "Спутника V"

10:08
  • среда
  • 07 июля 2021

В Европе ее не регистрируют из-за предвзятости

Авторитетный научный журнал Nature выпустил статью, подтверждающую эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
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В статье сказано, что вакцина создана на основе аденовируса, который доставляет генетический код белка шипа SARS-CoV-2 в клетки человека. В отличие от вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca, "Спутник V" использует разные аденовирусы.

Кроме того, "Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, ее одобрили уже в более чем 60 странах мира, передает РИА Новости.

Однако вакцина еще не получала одобрение от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Ученые предполагают, что в Евросоюзе препарат не регистрируют из-за предвзятости.

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