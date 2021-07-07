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Захватчика банка в Тюмени задержали

09:59
  • среда
  • 07 июля 2021

Никто не пострадал

Мужчина, захвативший заложников в отделении банка в Тюмени, задержан. В результате инцидента никто не пострадал.

"Интерфакс" пишет, что у мужчины был муляж взрывного устройства. Сам он проходил лечение у психиатра, сообщает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в МВД подтвердили захват заложников отделении банка в Тюмени. Как рассказали в ведомстве,  рано  утром мужчина зашел в здание и, сообщив, что в его сумке находится взрывное устройство, потребовал выдать ему деньги (по разным данным, от 13 до 15 миллионов рублей).

В этот момент в здании находились двое сотрудников. На место прибыли сотрудники полиции полиции. Прилегающая к зданию территория оцеплена.

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