Захватчика банка в Тюмени задержали

Никто не пострадал
Мужчина, захвативший заложников в отделении банка в Тюмени, задержан. В результате инцидента никто не пострадал.
"Интерфакс" пишет, что у мужчины был муляж взрывного устройства. Сам он проходил лечение у психиатра, сообщает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее в МВД подтвердили захват заложников отделении банка в Тюмени. Как рассказали в ведомстве, рано утром мужчина зашел в здание и, сообщив, что в его сумке находится взрывное устройство, потребовал выдать ему деньги (по разным данным, от 13 до 15 миллионов рублей).
В этот момент в здании находились двое сотрудников. На место прибыли сотрудники полиции полиции. Прилегающая к зданию территория оцеплена.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram