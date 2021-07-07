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Ресторан Brooklyn pizza pie в Крылатском могут закрыть на 90 суток за работу без QR-кодов

10:20
  • среда
  • 07 июля 2021

Проверка выявила нарушения

В Крылатском могут на 90 суток закрыть ресторан BKLYN: Brooklyn Pizza Pie за работу без системы проверки QR-кодов, рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

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"ОАТИ совместно с полицией в ходе проведения ежедневных рейдов по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, было установлено, что заведением Brooklyn Pizza Pie, расположенным по адресу Рублевское шоссе, д. 42, корп. 1, осуществлялось обслуживание посетителей без предварительной поверки QR-кода", - заявил Поповский.

Он подчеркнул, что на момент проверки в ресторане находились посетители, не имеющие QR-кодов, подтверждающих наличие у них антител к коронавирусу или отрицательного ПЦР-теста.

Инспектор отметил, что за подобное нарушение ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. руб. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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