Генпрокуратура России откроет свое подразделение в Страсбурге

Ведомство сможет представлять Россию в ЕСПЧ

Генпрокуратура России намерена открыть свое подразделение в Страсбурге (Франция.)

Ведомство сможет представлять Россию в международных судах, в том числе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов во время выступления на международной конференции европейских прокуратур в Санкт-Петербурге.

"Несомненно, это обеспечит ещё более тесные контакты с Советом Европы и, с учётом широких полномочий российской прокуратуры, повысит эффективность исполнения предписаний Европейского суда", - сказал глава ГП (цитата по "Интерфаксу").

Ранее соответствующую инициативу внес в Госдуму президент России Владимир Путин. На данный момент документ одобрен в трех чтениях нижней палаты парламента.

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