ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генпрокуратура России откроет свое подразделение в Страсбурге

10:36
  • среда
  • 07 июля 2021

Ведомство сможет представлять Россию в ЕСПЧ

Генпрокуратура России намерена открыть свое подразделение в Страсбурге (Франция.)

Ведомство сможет представлять Россию в международных судах, в том числе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов во время выступления на международной конференции европейских прокуратур в Санкт-Петербурге.

"Несомненно, это обеспечит ещё более тесные контакты с Советом Европы и, с учётом широких полномочий российской прокуратуры, повысит эффективность исполнения предписаний Европейского суда", - сказал глава ГП (цитата по "Интерфаксу").

Ранее соответствующую инициативу внес в Госдуму президент России Владимир Путин. На данный момент документ одобрен в трех чтениях нижней палаты парламента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Генеральный прокурор России Игорь Краснов
Генеральный прокурор России Игорь Краснов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.