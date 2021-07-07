Момент задержания тюменского захватчика попал на видео

Мужчина стоит на учете у психиатра

В Сети появилось видео задержания Александра Гриченко, захватчика отделения "Сбербанка" в Тюмени.

На кадрах видео, как сотрудники правоохранительных органов скрутили мужчину и ведут к машине. В какой-то момент злоумышленник начинает сопротивляться, кричит, и его валят на землю.

Захват отделения "Сбербанка" на Червишевском тракте произошел утром 7 июля. Гринченко зашел в здание с рюкзаком, из которого торчали провода, и потребовал деньги – по разным данным, от 13 до 15 миллионов рублей. В этот момент в здании находились двое сотрудников.

На место прибыли сотрудники полиции. После задержания захватчика выяснилось, что "опасный предмет", которым Гринченко угрожал сотрудникам банка, оказался муляжом бомбы.

"Мужчина находится в неадекватном состоянии. По предварительной информации, он стоял на учете у психиатра", - сообщил источник ТАСС.

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