ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Момент задержания тюменского захватчика попал на видео

10:54
  • среда
  • 07 июля 2021

Мужчина стоит на учете у психиатра

В Сети появилось видео задержания Александра Гриченко, захватчика отделения "Сбербанка" в Тюмени.
Захватчика банка в Тюмени задержали

На кадрах видео, как сотрудники правоохранительных органов скрутили мужчину и ведут к машине. В какой-то момент злоумышленник начинает сопротивляться, кричит, и его валят на землю.

Захват отделения "Сбербанка" на Червишевском тракте произошел утром 7 июля. Гринченко зашел в здание с рюкзаком, из которого торчали провода, и потребовал деньги – по разным данным, от 13 до 15 миллионов рублей. В этот момент в здании находились двое сотрудников.

На место прибыли сотрудники полиции. После задержания захватчика выяснилось, что "опасный предмет", которым Гринченко угрожал сотрудникам банка, оказался муляжом бомбы.

"Мужчина находится в неадекватном состоянии. По предварительной информации, он стоял на учете у психиатра", - сообщил источник ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудники полиции и СК России на месте происшествия
Сотрудники полиции и СК России на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.