В России за сутки выявили 23962 заболевших коронавирусом

Вылечились 20067 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 23962 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 725 человек, выздоровели 20067 заболевших.

В Москве за сутки заболел 5621 человек, в Подмосковье - 2531, в Санкт-Петербурге - 1906.

За весь период пандемии в стране выявлено 5682634 случая инфекции. Умер 140041 пациент. Выздоровели 5121919 человек.

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