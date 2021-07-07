В России за сутки выявили 23962 заболевших коронавирусом

Вылечились 20067 человек
За минувшие сутки в России зарегистрировано 23962 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 725 человек, выздоровели 20067 заболевших.
В Москве за сутки заболел 5621 человек, в Подмосковье - 2531, в Санкт-Петербурге - 1906.
За весь период пандемии в стране выявлено 5682634 случая инфекции. Умер 140041 пациент. Выздоровели 5121919 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram