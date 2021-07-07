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Спасатели обнаружили на месте крушения Ан-26 останки 19 человек

11:12
  • среда
  • 07 июля 2021

Черный ящик до сих пор не найден

На месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены и извлечены из воды останки 19 человек.
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Поисковая операция продолжается, сообщили "Интерфаксу" в санавиации региона. Работа осложняется плохими погодными условиями. Тела жертв транспортируют в поселок Палана, там пройдет опознание. По данным СМИ, черный ящик Ан-26 до сих пор не обнаружен.

Авиакатастрофа произошла накануне, 6 июля. Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи.

Спустя несколько часов обломки самолета обнаружили около поселка Палана. Предположительно, самолет врезался в скалу при заходе на посадку. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не выжил.

Губернатор Владимир Солодов объявил трехдневный траур в регионе. Семьи погибших получат около 3,5 миллиона рублей материальной помощи.

Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц. В настоящее время рассматриваются три версии трагедии: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.

Власти региона заявили, что самолет прошел все необходимые техосмотры перед полетом.

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