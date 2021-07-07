Москва стала одним из лидеров по темпам вакцинации в России

Количество желающих привиться резко возросло

Москва впервые вошла в список лидеров по темпам вакцинации от COVID-19, заняв четвертое место. В столице привилась 23,71 процента населения.

Лидером рейтинга остается Чукотский автономный округ, там привились 33,07% жителей. На втором месте – Белгородская область (30,86%), на третьем – Ненецкий автономный округ (24,8 процента). Московская область заняла шестую строчку с 23,3% привитых.

За последние две недели количество москвичей, которые поставили первую прививку от коронавируса, выросло почти на 8 процентных пунктов, пишет РБК. В Подмосковье рост составил 6,43 пункта.

В целом по стране от коронавируса хотя бы одной дозой привились 16,73% жителей, подсчитал РБК.

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