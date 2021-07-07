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Меньшова похоронят рядом с Лановым

11:29
  • среда
  • 07 июля 2021

Актер "Офицеров" скончался в январе 2021 года

Актера и режиссера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой актера Василия Ланового, который умер в январе 2021 года.
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Прощание с режиссером запланировано на 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.

Владимира Меньшова не стало 5 июля 2021 года, он умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни.

Президент России Владимир Путин назвал смерть Меньшова невосполнимой утратой для страны.

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