Меньшова похоронят рядом с Лановым

Актер "Офицеров" скончался в январе 2021 года
Актера и режиссера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой актера Василия Ланового, который умер в январе 2021 года.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Прощание с режиссером запланировано на 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.
Владимира Меньшова не стало 5 июля 2021 года, он умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни.
Президент России Владимир Путин назвал смерть Меньшова невосполнимой утратой для страны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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