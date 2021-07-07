ФСБ ликвидировала террористические ячейки в трех городах России

Боевики задержаны

Федеральная служба безопасности ликвидировала четыре ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (организация запрещена в России – прим. ред.).

15 исламистов задержали в конце июня - начале июля 2021 года в Пензе, Уфе и Челябинске. Они вели "целенаправленную работу по распространению на территории Российской Федерации террористической идеологии", а также занимались вербовкой в свои ряды трудовых мигрантов.

"Задержаны четыре главаря и 11 активных участников из числа граждан России и стран Центрально-Азиатского региона", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Возбуждены уголовные дела. В местах задержания сотрудники ФСБ изъяли запрещенные пропагандистские материалы, а также средства связи и электронные носители.

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