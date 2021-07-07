Корабль ВМС Испании вошел в Черном море

он прибыл на учения НАТО

Черноморский флот приступил к слежению за испанским патрульным кораблем Rayo.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной России, корабль ВМС Испании прибыл в Черноморский регион для участия в учениях НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2021.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля "Райо" ВМС Испании, зашедшего 7 июля 2021 года в акваторию Черного моря", - отметили российские военные.

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