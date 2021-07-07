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Число погибших в результате наводнения на Кубани увеличилось до 8

12:30
  • среда
  • 07 июля 2021

Также известно о 10 пострадавших

Спасатели обнаружили тело восьмого погибшего в результате стихийных бедствий на Кубани.
Кубань приходит в себя после удара стихии

Ранее сообщалось о семи погибших. В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили. что двое из них погибли в сторожке на пилораме в Горячем Ключе – они не услышали призывов администрации об эвакуации.

Четыре человека погибли в Туапсинском районе. Это 71-летний лежачий онкобольной, а также 37-летняя женщина с 14 летним ребенком – их машину снесло течением в канаву. Немного погодя спасатели обнаружили тело 9-летнего ребенка, который вместе с отцом перевернулся на лесовозе. Мужчину до сих пор не нашли. Еще один человек погиб под упавшим на него деревом в Сочи.

Также известно о 10 пострадавших в результате подтоплений. Трое из них госпитализированы в медицинские учреждения, передает ТАСС,

В шести муниципалитетах Краснодарского края введен режим ЧС из-за сильных ливней и оползня. До 8 июля в крае продолжает действовать штормовое предупреждение, все муниципалитеты находятся в режиме повышенной готовности.

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