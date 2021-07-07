В реанимации ковидной больницы в Москве закончились койки

Больница №52 заполнена почти полностью

В московской больнице №52 закончились реанимационные койки. Об этом сообщила главврач Марьяна Лысенко. По ее словам, весь коечный фонд больницы вновь развернут на работу с пациентами с коронавирусом.

"Мы сейчас опять в эпицентре борьбы. Мы заполнены сегодня на 87%, но реанимационные койки заполнены на 100% с перегрузом", - сказала Лысенко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Лысенко также рассказала, что новым штаммом коронавируса заражается более молодое поколение. Средний возраст пациентов госпитализированных в 52-ю больницу составляет 51 год.

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