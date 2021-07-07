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Российские Су-30 сопроводили самолет США над Черным морем

14:48
  • среда
  • 07 июля 2021

Нарушения воздушного пространства России не допущено

Попытку пересечения государственной границы американским самолётом пресекли наши военные над акваторией Чёрного моря. Как сообщают в Минобороны, патрульный "Боинг Посейдон" был обнаружен средствами воздушного контроля.

Он находился над нейтральными водами, но направлялся в сторону нашей границы. На перехват были подняты два истребителя Су-30. Они вынудили непрошеного гостя изменить направление, не допустив нарушения воздушного пространства нашей страны, сообщает "ТВ Центр".

В настоящее время силы Черноморского флота пристально следят за проходящими в акватории совместными учениями НАТО и Украины. В Кремле сегодня подчеркнули: Россия примет все необходимые меры в случае нарушения наших границ.

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