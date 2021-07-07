Собянин открыл в Лужниках один из крупнейших в мире центров вакцинации

В Москве вакцинация набирает обороты

Один из крупнейших в мире пунктов вакцинации в Лужниках открыл в среду мэр Москвы Сергей Собянин. Там смогут принимать до 15 тысяч человек в день, сообщает "ТВ Центр".

Центр предназначен в том числе для приёма иностранных граждан. Посетителей встречают администраторы, которые рассказывают о порядке прохождения процедуры и помогают заполнить необходимые документы.

Пункт работает ежедневно с десяти утра и до десяти вечера. Мэр отметил, что вакцинация в столице идёт быстрыми темпами. Поэтому в городе открывают всё больше новых павильонов. А некоторые из них и вовсе перешли в режим работы "до последнего посетителя".

"Количество людей, которые вакцинируются в Москве, нарастает с каждым днем. За прошедшие сутки были вакцинированы первым и вторым компонентом 105 тысяч. Это вообще астрономическое количество. Конечно, это требует ввода дополнительных мощностей. Здесь будут, в большинстве своём, прививать мигрантов, но, по большому счету, не будет отказано никому из желающих москвичей, которые придут сюда на вакцинацию", - рассказал Собянин.

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