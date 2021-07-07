"Гражданская платформа" подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы

Выборы в Госдуму состоятся в сентябре

Политическая партия "Гражданская платформа" в среду предоставила документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатов на выборы в Государственную Думу. Они пройдут с 17 по 19 сентября. В список вошли около 300 претендентов по региональным группам и одномандатным округам. А федеральную часть возглавили три кандидата, сообщает "ТВ Центр".

"Все люди достойные, все люди профессиональные. Партия ориентирована на людей, которые сами зарабатывают, хотят зарабатывать у нас в России, хотят, чтобы здесь были все условия, чтобы единые правила игры, возможность зарабатывать много, возможность инвестировать в нашу страну", - рассказал председатель федерального политкомитета партии "Гражданская платформа" Рифат Шайхутдинов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram