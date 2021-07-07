Партия роста представила свою политическую программу

Утверждены кандидаты в депутаты

В среду в Москве состоялся съезд Партии роста. В ходе мероприятия делегаты подвели итоги работы за последние годы и озвучили планы на будущее, сообщает "ТВ Центр".

Одной из ключевых тем стали предстоящие выборы в Государственную Думу. Так, окончательно утверждены кандидаты в депутаты. Федеральные списки возглавили три женщины.

Кроме того, партия представила свою политическую программу. Она подразумевает развитие экономики страны за счёт укрепления бизнеса и внутренних рынков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram