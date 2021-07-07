Гусейн Гасанов может лишиться прав. Он отказался пройти медосвидетельствование

Сотрудники ДПС заподозрили его в управлении автомобилем в нетрезвом виде

Сотрудники ДПС в Москве возбудили административное дело за отказ от прохождения медосвидетельствования в отношении 27-летнего мужчины, который находился за рулем Lamborghini Urus. Машину остановили в районе Раменки накануне вечером.

По словам представителя столичного управления МВД Владимира Васенина, у сотрудников ДПС в ходе проверки документов возникли подозрения, что водитель находится за рулем в нетрезвом виде. Молодому человеку предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался от процедуры, передает АГН "Москва".

Согласно сообщениям в СМИ, за рулем Lamborghini находился популярный блогер Гусейн Гасанов. Теперь ему грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Также он рискует лишиться водительских прав на срок от полутора до двух лет.

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