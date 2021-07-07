Мишустин поручил довести коллективный иммунитет до 80-90%

Ранее речь шла о 60%

Получить прививку от коронавируса в России должны не менее 80-90% населения.

Соответствующее поручение Роспотребнадзору и Минздраву дал премьер-министр России Михаил Мишустин

"Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения Российской Федерации, имея в виду необходимость достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%", - говорится в тексте документа.

Ранее стояла задача вакцинировать не менее 60% населения. В Кремле, в свою очередь, заявили, что достичь 60% охвата вакцинацией взрослого населения от коронавируса в России к осени 2021 года не удастся. Сроки будут сдвигаться, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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