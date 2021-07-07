Убит президент Гаити Жовенель Моиз

Его супруга ранена
53-летний президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию.
Об этом сообщил премьер-министр страны Клод Жозеф, передает РИА Новости.
Как стало известно, группа неизвестных в ночь на 7 июля ворвалась в частную резиденцию главы государства. Моиз получил огнестрельное ранение и впоследствии скончался. Его супруга также подверглась нападению и была госпитализирована в больницу.
Руководство острова заявило, что ситуация находится под контролем, принимаются меры по обеспечению преемственности власти.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram