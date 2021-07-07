Убит президент Гаити Жовенель Моиз

Его супруга ранена

53-летний президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию.

Об этом сообщил премьер-министр страны Клод Жозеф, передает РИА Новости.

Как стало известно, группа неизвестных в ночь на 7 июля ворвалась в частную резиденцию главы государства. Моиз получил огнестрельное ранение и впоследствии скончался. Его супруга также подверглась нападению и была госпитализирована в больницу.

Руководство острова заявило, что ситуация находится под контролем, принимаются меры по обеспечению преемственности власти.

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