В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Он продлится до вечера среды

В столице из-за жаркой погоды объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Как сообщают синоптики, воздух может прогреться до 30 градусов.

"Очень высокая температура. Период предупреждения - до 18:00 7 июля", - говорится в сообщении Гидрометцентра России.

При таких погодных условиях необходимо пить достаточное количество воды, не оставаться подолгу на солнце и носить головной убор.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram