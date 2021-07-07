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В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

14:11
  • среда
  • 07 июля 2021

Он продлится до вечера среды

В столице из-за жаркой погоды объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
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Как сообщают синоптики, воздух может прогреться до 30 градусов.

"Очень высокая температура. Период предупреждения - до 18:00 7 июля", - говорится в сообщении Гидрометцентра России.

При таких погодных условиях необходимо пить достаточное количество воды, не оставаться подолгу на солнце и носить головной убор.

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