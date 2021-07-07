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Иммунолог рассказал, нужно ли проверять антитела после вакцинации

14:47
  • среда
  • 07 июля 2021

Главное, чтобы они вообще были

После вакцинации от коронавирусной инфекции не обязательно регулярно контролировать количество антител – достаточно будет просто убедиться в том, что они есть, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

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По его словам, спустя пару месяцев после прививки не лишним будет узнать, выработан ли иммунитет. При этом знать конкретное значение антител не важно, подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в редких случаях вакцина может не сработать. В таком случае анализ на наличие антител это покажет, и будет ясно, что делать дальше, передает "Вечерняя Москва".

Ранее в Москве начали исследование по вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Добровольцев вакцинируют тем же "Спутником V", что и взрослых, но в меньшей дозировке.

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