Иммунолог рассказал, нужно ли проверять антитела после вакцинации

Главное, чтобы они вообще были

После вакцинации от коронавирусной инфекции не обязательно регулярно контролировать количество антител – достаточно будет просто убедиться в том, что они есть, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, спустя пару месяцев после прививки не лишним будет узнать, выработан ли иммунитет. При этом знать конкретное значение антител не важно, подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в редких случаях вакцина может не сработать. В таком случае анализ на наличие антител это покажет, и будет ясно, что делать дальше, передает "Вечерняя Москва".

Ранее в Москве начали исследование по вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Добровольцев вакцинируют тем же "Спутником V", что и взрослых, но в меньшей дозировке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram