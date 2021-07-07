В Кремле пообещали ответ на попытки нарушить российскую границу

Пограничники будут четко выполнять предписанные им по инструкциям действия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление британского министра иностранных дел Доминика Рааба, который сказал, что корабли ВМС Соединенного Королевства продолжат заходить в "территориальные воды Украины".

По словам кремлевского спикера, подобные высказывания вызывают обеспокоенность.

"В данном случае каждый раз, когда будет нарушаться российская государственная граница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать", - приводит заявление пресс-секретаря РИА "Новости".

Песков добавил, что задействоваться будет весь дипломатический инструментарий. Кроме того, пограничники намерены четко выполнять предписанные им по инструкциям действия.

23 июня британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды России и не реагировал на предупреждения. Российские воды нарушитель покинул лишь после предупредительного залпа и сброшенных по курсу с Су-24М четырех бомб.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся очевидной провокацией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram