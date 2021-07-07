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Путин дал поручения по итогам "Прямой линии"

14:37
  • среда
  • 07 июля 2021

Все вопросы должны быть проработаны

Общероссийский народный фронт (ОНФ) проанализирует все обращения граждан, поступившие на "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным.
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Главное

Соответствующее поручение дал глава государства в среду, 7 июля. Доложить об исполнении необходимо до 30 ноября 2021 года, говорится на сайте Кремля. 

Кроме того, Путин рекомендовал губернаторам не реже одного раза в год проводить прямое общение с жителями регионов. Администрация президента в случае необходимости окажет технологическую и консультационную помощь.

Правительство до 1 августа должно проработать меры по ежемесячным выплатам на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

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