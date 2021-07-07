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В Токио готовятся ввести режим ЧС из-за коронавируса

14:45
  • среда
  • 07 июля 2021

Через две недели там начнутся летние Олимпийские игры

Как сообщил в среду со ссылкой на источники телеканал NHK, правительство Японии приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Токио.
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Уточняется, что действовать он будет до 22 августа. В столичном регионе отмечены растущие темпы распространения заболевания.

Вместе с тем агентство Kyodo передает, что окончательное решение пока не принято, но власти рассматривают такую возможность.

В среду в Токио выявили 920 случаев COVID-19. Это на 206 больше, чем неделю назад.

23 июля в японской столице должны начаться летние Олимпийские игры. Организаторы ранее объявили, что при действующем режиме ЧС местных болельщиков на соревнования не пустят.

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