Роспотребнадзор рассказал, как перенести жару

Пить больше жидкости и снизить физические нагрузки

Роспотребнадзор опубликовал у себя на сайте несколько советов относительно того, как вести в жару.

Эксперты ведомства рекомендуют в течение дня принимать прохладный душ, есть менее калорийную пищу, планировать поездки на общественном транспорте на утреннее и вечернее время.

Кроме того, имеет смысл до минимума снизить физические нагрузки и пребывание на улице, носить следует легкую одежду из натуральных тканей, а также головные уборы и солнцезащитные очки.

"Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что надо пить больше жидкости, но не алкоголя или газировки.

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