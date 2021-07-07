ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор рассказал, как перенести жару

14:44
  • среда
  • 07 июля 2021

Пить больше жидкости и снизить физические нагрузки

Роспотребнадзор опубликовал у себя на сайте несколько советов относительно того, как вести в жару.
Мурашко перечислил правила, которые надо соблюдать в жару

Эксперты ведомства рекомендуют в течение дня принимать прохладный душ, есть менее калорийную пищу, планировать поездки на общественном транспорте на утреннее и вечернее время.

Кроме того, имеет смысл до минимума снизить физические нагрузки и пребывание на улице, носить следует легкую одежду из натуральных тканей, а также головные уборы и солнцезащитные очки.

"Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что надо пить больше жидкости, но не алкоголя или газировки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Жара в Москве
Жара в Москве
Жаркая погода
Жаркая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.