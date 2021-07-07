Скарлетт Йоханссон ждет ребенка

Актриса станет мамой во второй раз
Популярная актриса Скарлетт Йоханссон готовится во второй раз стать мамой. У звезды уже есть дочь Роуз Дороти от журналиста Ромена Дориака.
Сейчас актриса и ее второй муж Колин Жост ждут рождения ребенка. Отмечается, что супруги всячески скрывают беременность – Йоханссон почти не появляется на публичных мероприятиях, а на связь с поклонниками выходит через Zoom. Скарлетт даже не посетила 74-й Каннский кинофестиваль.
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост вместе с 2017 года. Осенью прошлого года пара сыграла свадьбу. Влюбленные отказались от пышного торжества в пользу небольшого семейного праздника, передает Nation news.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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