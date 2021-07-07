В центре Чумакова оценили эффективность "КовиВака" против штамма "Дельта"

Препарат доказал свою надежность и безопасность

Генеральный директор центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов рассказал об эффективности разработанной в центре вакцины от коронавируса "КовиВак" против штамма "Дельта".

"Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины "КовиВак" против вируса "Дельта" в сравнении с альфа-штаммом коронавируса", - приводит слова специалиста ТАСС.

Министерство здравоохранения зарегистрировало разработку центра Чумакова 19 февраля. Это инактивированная цельновирионная вакцина - один из четырех отечественных препаратов для профилактики COVID-19.

Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января. Как отмечают власти, все российские препараты доказали свою эффективность и безопасность, так что гражданам не следует откладывать вопрос с прививкой и сделать ее как можно скорее, чтобы обезопасить себя и окружающих.

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