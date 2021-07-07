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Появились новые подробности о состоянии Петра Мамонова

15:03
  • среда
  • 07 июля 2021

Он в реанимации, но врачи хотят вывести его из искусственной комы

Супруга основателя группы "Звуки Му" Петра Мамонова Ольга рассказала новые подробности о его состоянии. Она напомнила, что музыкант уже седьмые сутки находится в реанимации.
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Состояние Мамонова врачи оценивают как крайне тяжелое. Он по-прежнему находится на ИВЛ. Тем не менее, врачи хотят попробовать постепенно выводить его из медикаментозной комы и переводить на самостоятельное дыхание, рассказала Ольга Мамонова агентству ТАСС.

Она призналась, что восторгается врачами, а также поблагодарила их за все, что они делают.

"Сейчас идет война с невидимым противником, причем воюют не военные, а самый миролюбивый народ, я потрясена их мужеством. Медсестры и врачи каждый день идут на передовую, в самый эпицентр, подставляя свое здоровье и жизнь", - сказала Мамонова.

70-летний Петр Мамонов попал в больницу 1 июля с коронавирусом. По словам супруги, у него зафиксировано 87-процентное поражение легких. 2 июля Мамонова подключили к аппарату ИВЛ.

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