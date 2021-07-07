Ректор РХТУ Мажуга предложил обязать управляющие компании ставить фильтры для очистки воды

Эксперт рассказал, как очищается вода, поступающая в квартиры москвичей

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева Александр Мажуга считает, что управляющие компании должны в обязательном порядке устанавливать в многоквартирных домах фильтры для очистки воды.

"Считаю, что необходимо обязать управляющие компании устанавливать в многоквартирных домах входные фильтры тонкой очистки. Более того, нужно постоянно работать над улучшением качества воды, которая поступает в дома", - заявил Мажуга.

Он отметил, что ежедневно в городскую водопроводную сеть поступает порядка трех миллионов кубометров воды. При этом ее качество постоянно проверяется – за год питьевая вода проходит порядка 2,5 миллионов анализов по более чем 180 показателям.

"Москву невозможно представить без рек и водоемов. На территории столицы расположены более 200 рек, ручьев и каналов и более 1 тыс. водоемов. Ведутся комплексные работы по сохранению и улучшению состояния водных объектов города", - подчеркнул Мажуга.

Также ректор РХТУ рассказал, что на сегодняшний день на территории столицы функционируют четыре станции водоподготовки — Северная, Западная, Рублевская и Восточная. Они работают с использованием новейших систем очистки: классической, которая включает процесс обесцвечивания воды, отстаивание и фильтрование через песок, и более современной, которая основана на озонировании с последующей фильтрацией через гранулированный активированный уголь.

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